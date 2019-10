A Chieri, in provincia di Torino, cinque bambini sono stati investiti da un’auto parcheggiata in salita

Martedì mattina a Chieri, comune di 36mila abitanti in provincia di Torino, cinque bambini tra i 3 e i 4 anni sono stati investiti da una Toyota Land Cruiser parcheggiata in salita, che a un certo punto ha iniziato a muoversi. L’incidente si è verificato di fronte a una scuola materna. Una bambina di due anni e mezzo, scrive Repubblica, sarebbe in pericolo di vita.