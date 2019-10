Una nave di pattuglia giapponese e un peschereccio nordcoreano si sono scontrati lunedì mattina

Lunedì mattina una nave di pattuglia dell’agenzia della Pesca giapponese, un ente del ministero della Pesca, si è scontrata con un peschereccio nordcoreano nel mare tra il Giappone e la penisola coreana: 20 pescatori nordcoreani sono finiti in acqua ma sono stati messi in salvo dai giapponesi. La Guardia Costiera giapponese, che sta indagando sull’incidente, ha detto che non ci sono feriti.

Secondo la televisione giapponese TBS l’incidente è avvenuto all’interno della zona economica esclusiva del Giappone: negli ultimi mesi l’agenzia giapponese della Pesca ha più volte avuto a che fare con molti pescherecci nordcoreani che si erano spinti nelle acque giapponesi per pescare seppie, in modo illegale. Secondo gli esperti di Corea del Nord, il numero di imbarcazioni nordcoreane che si spingono al di fuori delle proprie zone di pesca è aumentato perché il governo della Corea del Nord vuole aumentare la produzione ittica. Solo a giugno la Guardia Costiera giapponese ha respinto più di 300 imbarcazioni nordcoreane. L’incidente di oggi è avvenuto mentre la nave giapponese stava mandando dei segnali di avvertimento al peschereccio perché si allontanasse.