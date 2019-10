Più di 100 persone sono state arrestate a Londra nel primo giorno delle nuove proteste ambientaliste del movimento Extinction Rebellion

Più di 100 persone sono state arrestate oggi a Londra nel primo giorno delle nuove proteste ambientaliste del movimento Extinction Rebellion. La polizia di Londra ha detto che alle 11.30 di questa mattina erano già state arrestate 135 persone, che insieme ad altre avevano bloccato il traffico in alcune delle più importanti e trafficate strade del centro città. Le nuove manifestazioni dovrebbero durare due settimane ed erano state annunciate da tempo: la polizia aveva anche detto di essere pronta a cambiare approccio rispetto alle proteste dello scorso aprile e aveva minacciato di arrestare anche manifestanti pacifici se avessero infranto la legge in qualche modo. Già la settimana scorsa otto persone erano state arrestate durante un raid in un edificio del sud di Londra in cui erano stati preparati materiali da usare nelle manifestazioni di questi giorni.