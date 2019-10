Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha detto di avere una malattina neuromuscolare cronica

Sabato il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha detto di essere affetto da miastenia gravis , una malattia neuromuscolare cronica. Duterte, che ha 74 anni, ha recentemente avuto diversi problemi di salute. Tra i sintomi della miastenia gravis, che causa debolezza muscolare e affaticamento, ci sono difficoltà a deglutire, fiato corto e vista appannata; non c’è una cura, ma esistono terapie che permettono ai malati di avere una buona qualità della vita.

