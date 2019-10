È stato firmato il decreto attuativo per rendere obbligatori i sistemi anti-abbandono sui seggiolini per auto

La ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato un decreto attuativo per rendere obbligatori i sistemi anti-abbandono sui seggiolini per auto per i bambini fino ai 4 anni. I dispositivi anti-abbandono servono per evitare che i bambini possano essere accidentalmente dimenticati in auto, come sporadicamente succede (in Italia gli abbandoni accidentali in auto causano meno di un morto all’anno). Il ministero ha fatto sapere che potrebbero essere introdotte agevolazioni fiscali per rendere meno oneroso l’acquisto dei dispositivi anti-abbandono, che in alcuni casi sono compatibili con seggiolini già in commercio.