Cosa c’è stasera in TV

Questa sera la programmazione televisiva propone la terza puntata della fiction Imma Tataranni, su Rai 1, Che Tempo che fa con ospite la donna protagonista di una famosissima foto scattata durante la guerra del Vietnam, su Rai 2, e una nuova puntata di Non è la D’Urso, su Canale 5. Tra i film migliori da vedere ci sono il primo della saga con Matt Damon nei panni di Jason Bourne, su Rete 4, Prince of Persia, su Italia 1, e La Duchessa, con Keira Knightley, su Rai Movie.

Rai 1

21.25 – Imma Tataranni

È la terza puntata della nuova fiction Rai ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia e con protagonista Vanessa Scalera nel ruolo di una sostituta procuratrice di Matera.

"Sto pensando ai buchi che ha quest'indagine."

"Sto pensando ai buchi che ha quest'indagine."

"Serve solo un po' di pazienza, quella che lei non ha." La 3^ puntata di "#ImmaTataranni – Sostituto Procuratore" QUESTA SERA, domenica #6ottobre, alle 21:25 su #Rai1

Rai 2

21.05 – Che Tempo Che Fa

Nuova stagione del talk show presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il programma da quest’anno è su Rai2 invece che su Rai1 e sarà preceduto alle 19.30 da un’anteprima che condurrà i telespettatori allo show delle 21.00. Tra gli ospiti di questa sera c’è anche Kim Phúc, la donna protagonista di una delle foto più famose del Novecento.

#KimPhúc, la "bambina della fotografia", icona delle atrocità della guerra del Vietnam, vi saluta e aspetta questa sera per un'imperdibile puntata di #CTCF 🙏🏻 Ore 19.30 e 21.00 su @RaiDue 📺

Rai 3

20.30 – Il borgo dei borghi

Continua il programma condotto da Camila Raznovich che racconta i piccoli borghi italiani e che chiede agli spettatori di votare il loro preferito. I paesini in gara sono 60, tre per ogni regione italiana; 40, due per regione, sono nuovi, i restanti 20 hanno già partecipato alle edizioni precedenti del programma, iniziato nel 2014.

Rete 4

21.29 – The Bourne Identity

Il primo film con protagonista la spia Jason Bourne, interpretata da Matt Damon, uscito nel 2002. È stato seguito da The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum, The Bourne Legacy e Jason Bourne.

Canale 5

21.20 – Live. Non è la d’Urso

È la quarta puntata del nuovo programma serale di Barbara d’Urso.

"Lei mi deve dire cosa ci trova nello stare con un uomo che è stato provato da tutte"

"Lei mi deve dire cosa ci trova nello stare con un uomo che è stato provato da tutte"

La domanda di Caterina Collovati per Rosa #noneladurso

Italia 1

21.20 – Prince of Persia

È l’adattamento cinematografico della famosa serie di videogiochi fantasy. Nel cast ci sono Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton e Ben Kingsley. Ai tempi dell’uscita nei cinema, nel 2010, non ottenne grandi recensioni.

La7

20.35 – Non è l’Arena

Su La7 continua la terza edizione del programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti.

Questa sera a @nonelarena la nostra inchiesta sui #parcheggiatoriabusivi in Italia. L'inviato Carlo Marsilli è partito da Napoli per iniziare a documentare l'illegalità diffusa che ruota attorno a questo fenomeno.

L'appuntamento è alle 20.30 su @La7tv. Vi aspettiamo! #nonelarena pic.twitter.com/0Ow4PJRegA — Non è l'Arena (@nonelarena) October 6, 2019

TV8

21.45 – Bruno Barbieri 4 Hotel

È una nuova puntata del talent show condotto dallo chef Bruno Barbieri, in cui quattro hotel si sfidano per capire quale sia il migliore.

Rai Movie

21.10 – La duchessa

Dramma storico e sentimentale del 2008 con Keira Knightley e Ralph Fiennes. È tratto dalla storia di Georgiana Spencer, data in sposa a 17 anni al duca del Devonshire: si ritrovò in un matrimonio infelice e si dedicò alla moda e alla politica. Tra le altre cose, Georgiana Spencer è antenata di Diana Spencer, che conoscete come Lady D.

Iris

21.00 – Nella valle di Elah

Film drammatico del 2007 con Tommy Lee Jones, Charlize Theron, James Franco e Susan Sarandon. Tommy Lee Jones interpreta un ex poliziotto e veterano della guerra in Vietnam che si ritrova a indagare sulla scomparsa del figlio Mike, soldato a sua volta, tornato in patria dopo un periodo trascorso in Iraq.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Red Zone – 22 miglia di fuoco