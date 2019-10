MotoGP: come vedere il Gran Premio di Thailandia in TV e in streaming

Il Gran Premio di Thailandia di MotoGP si correrà oggi alle 9 sul circuito di Buriram. In pole position partirà il pilota francese Fabio Quartararo, seguito dagli spagnoli Maverick Vinales e mondo Marc Marquez. Il migliore degli italiani, Franco Morbidelli, partirà dalla quarta posizione; poi ci sono Danilo Petrucci quinto, Andrea Dovizioso settimo e Valentino Rossi nono.

Il Gran Premio di Thailandia è il 15esimo del Mondiale, e finora otto gare sono state vinte da Marquez, che è primo in classifica generale con 300 punti. Dietro di lui ci sono Dovizioso con 202 punti e Alex Rins con 156 punti. Valentino Rossi, invece, è solo sesto con 137 punti.

Dove vedere il Gran Premio di Thailandia di MotoGP

Il Gran Premio di Thailandia verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport MotoGP (canale 208) con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Gli abbonati potranno seguire la gara in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. La gara verrà trasmessa in differita in chiaro sul digitale terrestre da TV8 (in streaming qui) a partire dalle 9.

