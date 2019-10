Oggi torna la Domenica al museo: i musei sono gratis in tutta Italia

A Milano saranno visitabili gratuitamente la Pinacoteca di Brera, il Museo del Cenacolo Vinciano (solo su prenotazione), il Museo del Novecento, il Museo civico di Storia naturale, la Galleria d’arte moderna, il Civico Museo Archeologico, l’Armani Silos, le Gallerie d’Italia, il Museo Studio Francesco Messina, l’Acquario Civico. I Musei del Castello Sforzesco saranno accessibili invece al prezzo ridotto di 5 euro per tutti.

Domenica 6 ottobre torna la “Domenica al Museo”, l’iniziativa istituita nel 2014 dal ministero dei Beni e delle Attività culturali (MiBACT). L’iniziativa prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Sul sito del ministero c’è un elenco di tutti i musei, le aree archeologiche, gli scavi, i giardini e i parchi statali che aderiscono all’iniziativa, divisi per regione e città; qui ci sono quelli di Milano e Roma.

