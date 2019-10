Quattro senzatetto sono stati uccisi a New York, un quinto è stato ferito

Quattro uomini senza fissa dimora sono stati uccisi a New York, un quinto è stato ferito; lo ha detto la polizia aggiungendo che sono stati probabilmente aggrediti nel sonno. La polizia ha arrestato un uomo di 24 anni, che a sua volta sembra essere un senzatetto; secondo gli investigatori gli uomini sono stati colpiti nel sonno con un oggetto metallico. Verso le due del mattino di sabato sono stati trovati in un edificio a Chinatown il cadavere di un uomo e un 49enne ferito, ricoverato in ospedale in condizioni critiche; gli altre tre uomini uccisi sono stati trovati in tarda mattinata in diverse zone di Broadway.