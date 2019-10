Il pilota francese Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gran Premio di Thailandia di MotoGP. Dietro di lui partiranno Maverick Vinales e il campione del mondo Marc Marquez. Per Quartararo è la quarta pole in carriera in MotoGp. Gli italiani Morbidelli e Petrucci partiranno rispettivamente quarto e quinto, mentre Dovizioso e Rossi hanno ottenuto solamente il settimo e nono tempo. La gara si correrà domani alle 9 sul circuito di Buriram.

Despite the late mayhem, @FabioQ20 holds onto pole position! 💪

The @sepangracing rider grabs his first pole since Assen despite a late challenge from @mvkoficial12! 🏁#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/RvgZb5xkCQ

— MotoGP™ 🇹🇭 (@MotoGP) October 5, 2019