I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni titolano sulle richieste del presidente di Confindustria Boccia al governo di modificare la manovra economica per rilanciare l’economia, altri aprono sulla trattativa per il salvataggio di Alitalia, con il possibile ritiro di Atlantia nel caso le venga revocata la concessione per le autostrade. Il Manifesto apre sulla requisitoria del pubblico ministero del processo per la morte di Stefano Cucchi, il Giornale continua la sua campagna contro il ministro dell’Istruzione Fioramonti, Avvenire si occupa della gestione dei migranti in Italia, e il Fatto titola sul rinvio a giudizio di Luca Lotti per la vicenda CONSIP.