Hewlett Packard ridurrà il suo personale del 16 per cento nei prossimi tre anni

Hewlett Packard, multinazionale produttrice di computer e stampanti, giovedì ha annunciato che nei prossimi tre anni ridurrà il suo personale del 16 per cento all’interno di un più ampio piano di ristrutturazione aziendale. In tutto verranno tagliati tra 7mila e 9mila posti di lavoro, attraverso licenziamenti e pensionamenti anticipati. Nei piani dell’azienda questi tagli porteranno a un risparmio totale di 1 miliardo di dollari entro il 2022. Dall’1 novembre, inoltre, ci sarà anche un cambio nella dirigenza di Hewlett Packard, con il CEO Dion Weisler che dopo quattro anni lascerà il suo posto per motivi di salute e sarà sostituito da Enrique Lores.