Cosa c’è stasera in TV

La cosa televisiva più rilevante di stasera è la prima puntata di 1994, la serie di Sky sugli anni di Tangentopoli, che però, per l’appunto, possono vedere soltanto gli abbonati a Sky. Gli altri trovano come sempre Propaganda Live, con ospite per stasera l’accento americano di Alan Friedman, oltre a Guardiani della Galassia 2, che magari non avete ancora rivisto tante volte da esservene stufati. Ci sono almeno altre due offerte interessanti: Fury, un film di guerra con Brad Pitt che piacque abbastanza, e Le verità nascoste, grande classico televisivo con Michelle Pfeiffer e Harrison Ford.



Rai Uno

21.25 – Tale e Quale Show

Quel programma condotto da Carlo Conti in cui personaggi dello spettacolo imitano famosi cantanti italiani e internazionali, giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S. Los Angeles

“Fumo negli occhi”, il 15esimo episodio della decima stagione della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti, che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines, in questo caso a Los Angeles.



Rai Tre

21.20 – Mai Stati Uniti

Film del 2013 diretto da Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini, Ricky Memphis e Anna Foglietta, su cinque adulti che scoprono di essere fratelli, e partono insieme per un viaggio negli Stati Uniti.



Rete 4

21.20 – Quarto Grado

Programma condotto anche quest’anno da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Parlerà, al solito, di «episodi di nera del momento e di cold case che attendono ancora la verità».

Canale 5

21.40 – Rosy Abate

Quarta puntata della nuova stagione della fiction su una potente capofamiglia mafiosa. Le vicende si svolgono sei anni dopo i fatti raccontati alla fine della prima stagione. Se vi ritrovate a paragonarla a Gomorra, è molto probabile che non faccia per voi.

Italia Uno

21.20 – Guardiani della Galassia 2

Il secondo capitolo di uno dei film di supereroi Marvel più riusciti e apprezzati degli ultimi tempi, in cui si ride molto e ci si affeziona ai personaggi. Ci sono un gruppo di criminali e poco-di-buono che si mettono insieme per combattere i cattivi. Il capo della banda è Peter Quill (Chris Pratt), che si fa chiamare Star Lord. C’è anche Thanos.

La7

21.15 – Propaganda Live

Quarta puntata della nuova stagione del programma con Diego Bianchi e tutta la compagnia, che avrà ospite tra gli altri il giornalista Alan Friedman.

Questa sera torna #propagandalive, in studio con noi Alan Friedman e la grande musica di J.P. Bimeni. Ci vediamo alle 21.20 su @La7tv pic.twitter.com/4dnc2t51xo — Propaganda Live (@welikeduel) October 4, 2019

TV8

21.25 – X Factor – Le audizioni

Quarta puntata della nuova stagione, la tredicesima: siamo ancora alle audizioni. Per chi ieri non l’ha vista in diretta su Sky Uno.

Rai 4

21.20 – Fury

Film del 2014 scritto, diretto e prodotto da David Ayer, con protagonisti Brad Pitt e Shia LaBeouf. È ambientato durante la Seconda guerra mondiale e racconta una missione condotta dietro le linee nemiche dal sergente dell’esercito americano Don Collier.



Rai Movie

21.10 – Le verità nascoste

Film del 2000 diretto da Robert Zemeckis con Michelle Pfeiffer e Harrison Ford. È un thriller: Claire e il marito Norman si trasferiscono nel Vermont e conoscono Mary, la vicina di casa che sembra terrorizzata dal marito e che svanisce nel nulla.



Iris

21.10 – Danni collaterali

Film del 2002 in cui Arnold Schwarzenegger interpreta un vigile del fuoco a cui muoiono la moglie e la figlia, uccisi in un attentato terroristico. Schwarzenegger decide allora di farsi giustizia da solo, con conseguenze rilevanti per la sicurezza nazionale.



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – 1994