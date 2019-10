Celebripost

Complici la settimana della moda di Parigi, alcuni festival del cinema minori ma comunque partecipati, e le solite presentazioni qua e là, le persone che valeva la pena fotografare questa settimana sono più del solito. Meritano di essere menzionati Angelina Jolie e i suoi figli, Renée Zellweger sotto un ombrello arcobaleno e Gigi Hadid appoggiata a dei finti tetti di Parigi, ma soprattutto Helen Mirren che saltella scalza alla sfilata di L’Oréal.

Poi ci sono il segretario di Stato Mike Pompeo con il suo albero genealogico, che ha delle radici a Pacentro, in Abruzzo, e due ex attrici di Game of Thrones che bisogna abituarsi a vedere in abiti civili, o da cerimonia, in questo caso: Bella Ramsey (Lyanna Mormont) e Gwendoline Christie (Brienne di Tarth). Le facce migliori sono del principe William, che sembra un po’ perplesso riguardo alla realtà virtuale, e di Paolo Gentiloni, che forse prova lo stesso mentre si mette un auricolare al parlamento europeo. C’è spazio anche per una carrellata di belle foto in bianco e nero con Thomasin Harcourt McKenzie, Timothée Chalamet e Valeria Bilello e per finire, a colori, Jon Bon Jovi, Ryan Reynolds e Shia LaBeouf. Avevamo avvisato, che erano tanti.