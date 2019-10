La maggior parte dei titoli di apertura dei quotidiani di oggi riguarda la decisione dell’Organizzazione mondiale del commercio che ha autorizzato gli Stati Uniti a imporre sanzioni sulle importazioni dall’Unione Europea per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per i sussidi impropriamente concessi a Airbus. Il Messaggero e Libero si occupano dei possibili contenuti della manovra economica, il Giornale critica il ministro dell’Istruzione Fioramonti, e il Fatto Renzi per le sue scelte economiche quando era presidente del Consiglio. I giornali sportivi titolano sulla sconfitta dell’Inter a Barcellona in Champions League nonostante la buona prestazione del primo tempo.