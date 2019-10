Le società di pubblicità online Taboola e Outbrain si sono fuse

Taboola e Outbrain, due società rivali nel settore del native advertising – pubblicità online sottoforma di articoli e post – si sono fuse in un’unica società dal valore stimato di 2 miliardi di dollari, circa 1,8 miliardi di euro. La nuova società si chiamerà a sua volta Taboola e avrà come amministratore delegato Adam Singolda, fondatore e attuale amministratore delegato di Taboola. L’obiettivo è di fare concorrenza a Facebook e Google, mettendo insieme un totale di 20mila siti online e un pubblico di 2,6 miliardi di persone. Outbrain e Taboola gestiscono due popolari circuiti di inserzioni pubblicitarie composte spesso da titoli e immagini dai toni sensazionalistici e acchiappa-clic.

