È morta una seconda persona per l’incidente di ieri in provincia di Sondrio, in cui un carico di assi di legno aveva colpito un’automobile

È morta una seconda persona per l’incidente di martedì in provincia di Sondrio, in cui un carico di assi di legno aveva colpito un’automobile uccidendo un ragazzo di 15 anni che si trovava a bordo. La seconda persona morta è la madre del ragazzo, di 52 anni, che si trovava a bordo dell’auto e che da martedì mattina era ricoverata all’ospedale di Sondrio. L’incidente è avvenuto lungo la statale 38 “dello Stelvio” vicino ad Ardenno. L’auto su cui viaggiavano la donna e suo figlio era stata colpita delle assi di legno perse da un camion che precedeva la vettura.