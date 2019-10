In provincia di Sondrio un ragazzo di 15 anni è morto dopo che un carico di assi di legno ha colpito l’auto su cui viaggiava

Questa mattina, intorno alle 6.30, un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente lungo la statale 38 “dello Stelvio” vicino ad Ardenno, in provincia di Sondrio: il ragazzo, che si trovava in automobile con la madre 52enne, è stato colpito da una delle assi di legno perse da un camion che precedeva la vettura. Le assi hanno sfondato il parabrezza dell’auto della madre del ragazzo: il ragazzo è morto sul colpo, mentre la donna è stata gravemente ferita. La polizia stradale sta indagando per capire la dinamica dell’incidente e quali siano le eventuali responsabilità. Un tratto della statale è stato chiuso, in corrispondenza del chilometro 19.