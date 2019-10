C’è stato un attacco in una scuola professionale a Kuopio, in Finlandia: ci sono un morto e dieci feriti

Una persona è morta e dieci sono state ferite in un attacco in una scuola professionale all’interno di un centro commerciale di Kuopio, in Finlandia. Non si sa ancora cosa sia successo di preciso: la polizia ha parlato genericamente di un «incidente violento», dicendo di aver arrestato un sospettato di nazionalità finlandese, armato di una pistola ma che ha usato un’arma da taglio nell’attacco. Gli agenti hanno sparato alcuni colpi di pistola nell’operazione.

L’attacco è avvenuto nel Savo Vocational College, una scuola professionale all’interno del centro commerciale Herman, pochi chilometri a sud di Kuopio, una città a circa 400 chilometri a nord est di Helsinki.