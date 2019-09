Stamattina in Somalia ci sono stati diversi attentati, uno ha colpito un convoglio dell’esercito italiano

Stamattina in Somalia ci sono stati almeno due attentati contro forze militari straniere; il gruppo terrorista al Shabaab ha attaccato una base militare degli Stati Uniti a Baledogle, a nord della capitale Mogadiscio, mentre una bomba artigianale ha colpito un convoglio dell’esercito italiano nella zona ovest della città.

L’attacco nei confronti dell’esercito italiano non è stato rivendicato, e non è chiaro se sia collegato a quello contro la base americana. Secondo lo Stato Maggiore della Difesa italiano, un organo del ministero della Difesa, «al momento non si registrano conseguenze per il personale italiano».

Initial reports say the explosion was attacked to Italian convoy near Jalle Ziad base in Mogadishu. Last year Car bomb explosion was attacked Italian convoy in the same area.

Italian forces are part of the EU training mission based in Halane. #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/d4EF8mpFN8

