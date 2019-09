Il Parma ha vinto 3 a 2 contro il Torino nel posticipo di lunedì della sesta giornata di Serie A

Il Parma ha battuto 3 a 2 il Torino nel posticipo di lunedì sera della sesta giornata di serie A. Per il Parma hanno segnato Kulusevski, Cornelius e Inglese, mentre per il Torino i gol sono stati di Ansaldi e Belotti (quest’ultimo su rigore). Con questa vittoria il Parma ha raggiunto proprio il Torino a 9 punti in classifica.