Dal 2021 la scuderia McLaren di Formula 1 tornerà a usare motori Mercedes

La Formula 1 ha confermato che dal 2021 la scuderia McLaren tornerà a usare motori prodotti dalla Mercedes, come già avvenne tra il 1995 e il 2014. Negli ultimi anni la scuderia inglese — una delle più importanti in Formula 1 e fra le più grandi rivali della Ferrari — ha vissuto un lento declino, iniziato proprio con la fine del precedente accordo con la Mercedes. I motori forniti da Honda tra il 2015 e il 2017 e quelli attuali della Renault non hanno portato i risultati sperati, nemmeno con le garanzie economiche date dalla proprietà di maggioranza, il fondo sovrano del Bahrein. Attualmente la McLaren è quarta nella classifica costruttori di Formula 1 con ben 200 punti in meno della Red Bull, in terza posizione.

BREAKING: From 2021, @McLarenF1 and Mercedes will renew their partnership in F1 👨‍🔧 The previous McLaren/Mercedes team won numerous championships in the 1990s and 2000s #F1 https://t.co/eDkP2lUKoi — Formula 1 (@F1) September 28, 2019