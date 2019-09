Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle manifestazioni degli studenti per il clima che si sono svolte ieri in moltissime città d’Italia. Le eccezioni sono il Sole 24 Ore e il Messaggero, che aprono sui contenuti della prossima manovra economica, il Gazzettino, che titola sulla discussione nella maggioranza di governo sulla concessione della cittadinanza italiana ai figli di immigrati che abbiano studiato in Italia, mentre il Fatto unisce in prima pagina le critiche a due suoi obiettivi storici, Berlusconi e Renzi, e il Dubbio si occupa dell’accordo che sembra raggiunto fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sulla riforma della giustizia.