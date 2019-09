Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Russia di Formula 1, in programma domenica pomeriggio all’autodromo di Sochi. Nelle qualifiche di sabato Leclerc è stato il più veloce e ha ottenuto la sua quarta pole position consecutiva in questo Mondiale: un pilota della Ferrari non ci riusciva dal 2000. Dal secondo posto nella griglia di partenza partirà Lewis Hamilton della Mercedes mentre l’altro ferrarista, Sebastian Vettel, vincitore dell’ultimo Gran Premio a Singapore, partirà terzo.