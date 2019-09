La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato una proposta di legge sulla procreazione assistita per coppie lesbiche e donne single

La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato una proposta di legge che permette l’accesso alla procreazione medicalmente assistita a tutte le donne, anche a quelle single e alle coppie lesbiche. Ad oggi la legge francese prevede che solo le coppie eterosessuali possano ricorrere a metodi come l’inseminazione artificiale e la fecondazione in vitro, mentre le donne single e le coppie lesbiche che vogliono avere figli sono costrette a viaggiare all’estero, situazione che i promotori della proposta di legge hanno definito «discriminatoria».

La proposta di legge, che il Guardian ha definito come la più grande riforma sociale della presidenza di Emmanuel Macron, ha provocato molte proteste da parte dei conservatori, che hanno votato contro. Per entrare in vigore, il testo dovrà essere approvato anche dal Senato.