Shakira e Jennifer Lopez canteranno insieme nello show dell’intervallo del Super Bowl del 2020

Le cantanti Jennifer Lopez e Shakira canteranno insieme nello spettacolo dell’intervallo del Super Bowl, la finale del campionato di football americano, uno degli eventi sportivi più attesi e seguiti dell’anno: la prossima si terrà il 2 febbraio 2020 al Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. La notizia è stata data dalle due cantanti e da Pepsi, sponsor dell’intervallo, sui social network.

Il Super Bowl è un enorme evento mediatico ed è seguitissimo anche per le decine di pubblicità che vengono trasmesse per la prima volta e per lo spettacolo musicale che c’è durante l’intervallo, il cosiddetto halftime show: in passato si sono esibiti Madonna, Beyoncé, Michael e Janet Jackson, i Rolling Stones, gli Who, Paul McCartney, Katy Perry, Lady Gaga e molti altri.