È in corso un grande incendio in un impianto chimico di Rouen, nel nord della Francia

Dalle 3 di questa notte a Rouen, nel nord della Francia, c’è un grande incendio in un impianto dell’azienda chimica Lubrizol. Intorno all’edificio è stato istituito un perimetro di sicurezza dal diametro di circa 500 metri e al momento sono al lavoro più di 100 vigili del fuoco. Per ora non sono note le cause dell’incendio e la prefettura ha fatto sapere che al momento non ci sono particolari rischi chimici legati all’incendio.

Incendie dans une usine classée Seveso à Rouen: le préfet affirme "qu'il n'y a pas de toxicité aiguë" sur les premiers relevés pic.twitter.com/TSRCmpLWuo — BFMTV (@BFMTV) September 26, 2019