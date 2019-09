Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura alla sentenza della Corte Costituzionale, che ha stabilito che nel caso di Marco Cappato, sotto processo per aver aiutato a morire Fabiano Antoniani, non è punibile chi aiuta a suicidarsi una persona in determinate condizioni di sofferenza. Il Manifesto titola invece sulla richiesta di impeachment nei confronti del presidente degli Stati Uniti Trump per la telefonata al presidente ucraino in cui chiede di indagare sull’ex vice presidente Biden e suo figlio, il Fatto apre sulle discussioni nella maggioranza di governo sull’aumento delle pene per gli evasori fiscali, mentre i giornali sportivi commentano i risultati del turno infrasettimanale di serie A, con la vittoria dell’Inter che rimane in testa alla classifica a punteggio pieno.