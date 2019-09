Eugene Scalia è il nuovo ministro del Lavoro degli Stati Uniti: era stato proposto dall’amministrazione Trump a luglio ed è stato confermato oggi dal Senato. Ha 56 anni, fa l’avvocato ed è il figlio dell’ex giudice della Corte Suprema Antonin Scalia; aveva già lavorato per un anno nel ministero del Lavoro durante l’amministrazione di George W. Bush. Prende il posto di Alexander Acosta, che si era dimesso dopo l’apertura di una nuova indagine su Jeffrey Epstein, il finanziere miliardario arrestato con l’accusa di traffico sessuale e che in seguito si è suicidato in carcere.