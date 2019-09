L’aborto è ora legale in ognuno dei sei stati australiani

L’aborto è ora legale in ognuno dei sei stati che compongono l’Australia, dopo che il New South Wales, lo stato di Sydney, ha deciso di cambiare le sue leggi e depenalizzarlo. In New South Wales, infatti, esisteva ancora una legge di più di 100 anni fa secondo la quale l’aborto era possibile solo se un medico dichiarava che la gravidanza comportava un “serio pericolo” per la salute della donna. La nuova legge è stata approvata nella Camera bassa dopo che già era stata approvata nella Camera alta, con 26 voti favorevoli e 14 contrari. Ora in New South Wales (o Nuovo Galles del Sud) sarà possibile abortire fino alla 22esima settimana di gravidanza o, se due medici ne decideranno la necessità, anche oltre.