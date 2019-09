Il terzo torneo per squadre di calcio europee si chiamerà UEFA Europa Conference League

Nella riunione di martedì del Comitato esecutivo della UEFA — l’organo che governa il calcio professionistico europeo — è stato stabilito il nome del terzo torneo continentale per squadre di club: si chiamerà UEFA Europa Conference League. Inizierà nel 2021 e sarà la terza coppa continentale per importanza, dopo Champions ed Europa League: una competizione pensata per le squadre minori, quelle provenienti dai campionati più piccoli e meno ricchi che raramente partecipano ai tornei già esistenti. Il sistema di qualificazione riserverà loro più posti. I tornei principali, come la Serie A italiana, dovrebbero mandarci soltanto una squadra: la settima o l’ottava classificata a fine stagione. Maggiori dettagli sulla competizione verranno resi noti nelle prossime settimane.