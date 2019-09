Sui giornali di oggi ci sono notizie diverse in apertura: la maggior parte titola sul piano del governo per ridurre l’uso del contante e contrastare l’evasione fiscale, e sui contenuti della prossima manovra economica. La Stampa apre invece sulle preoccupazioni del ministro degli Esteri Di Maio per la situazione in Libia, il Mattino e la Nazione commentano il calo dei casi di tumore stimati quest’anno rispetto al 2018, il Manifesto e il Secolo XIX si occupano di un ghiacciaio sul monte Bianco che rischia di crollare, mentre i giornali sportivi titolano sulla vittoria della Juventus a Brescia nell’anticipo del turno infrasettimanale di campionato.