Federica Pellegrini ha detto che si ritirerà dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020

La famosa nuotatrice italiana Federica Pellegini si ritirerà dal nuoto professionistico dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Ha detto, scrive Sky Sport, che «sarà la mia ultima gara ed è giusto finire la mia lunga carriera lì. Ho iniziato a vincere giovane, avevo 16 anni e non ero pronta ad affrontare questo mondo. Mi piace vincere, mi piace che la gente mi riconosca per strada, ma avrò poi bisogno di normalità, magari con dei figli e una mia famiglia». Pellegrini ha parlato anche di un suo possibile futuro in tv, ora che sta registrando la seconda stagione da giudice di Italia’s Got Talent su TV8: «È stato come scoprire un altro mondo, non so dire se quello sarà il mio futuro, ma spero possa andare avanti».

Federica Pellegrini ha 31 anni ed è una delle nuotatrici più forti, vincenti e popolari di tutti i tempi, nonché un’atleta insolitamente longeva per gli standard della disciplina. Lo scorso luglio ha vinto la sua ultima medaglia d’oro nei 200 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju in Corea del Sud, diventando campionessa del mondo di specialità per la quarta volta in carriera (2009, 2011, 2017, 2019). A 16 anni vinse alle Olimpiadi di Atene la sua prima medaglia d’argento nei 200 metri stile libero; alle Olimpiadi di Pechino del 2008 vinse la medaglia d’oro, sempre nei 200 stile libero.