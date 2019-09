“Il traditore” è il candidato italiano all’Oscar per il miglior film straniero

Il traditore, il nuovo film di Marco Bellocchio sulla vita del boss mafioso Tommaso Buscetta, è stato scelto come candidato italiano all’Oscar per il miglior film in lingua straniera. Il traditore era stato presentato al Festival di Cannes e successivamente distribuito al cinema a maggio, ottenendo buoni incassi. Il protagonista del film è Pierfrancesco Favino; nel cast ci sono anche Maria Fernanda Cândido e Luigi Lo Cascio.

Il traditore è stato scelto da una commissione dell’ANICA (l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) composta da giornalisti, produttori, distributori e addetti ai lavori. Così come in Italia, un processo simile c’è stato in decine di altri paesi, che hanno presentato o presenteranno allo stesso modo un film. Alcuni membri dell’Academy (l’associazione che assegna gli Oscar) sceglieranno il la lista delle cinque nomination finali, che verrà annunciata il 13 gennaio. La cerimonia di premiazione degli Oscar sarà il 9 febbraio a Los Angeles.