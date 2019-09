La Royal Opera House di Londra ha sospeso il tenore italiano Vittorio Grigolo

La Royal Opera House di Londra ha sospeso il noto tenore italiano Vittorio Grigolo per un «presunto incidente» avvenuto il 18 settembre, mentre si trovava a Tokyo in Giappone per un tour della compagnia teatrale britannica. La compagnia teatrale non ha fornito ulteriori dettagli. Nella data finale del tour, a Yokohama, Grigolo era stato sostituito da un tenore russo. La Royal Opera House aveva fatto sapere che Grigolo era «indisposto». Grigolo ha 42 anni ed è famoso in tutto il mondo come tenore e più in generale come artista: ha collaborato con diversi teatri e istituzioni, e negli scorsi mesi è stato per qualche tempo “coach” del programma di Maria De Filippi Amici.