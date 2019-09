In Algeria otto neonati sono morti in un incendio scoppiato nel reparto maternità di un ospedale

In Algeria otto neonati sono morti in un incendio scoppiato questa notte nel reparto di maternità di un ospedale che si trova a El Oued, vicino al confine con la Tunisia e 600 chilometri a sud-est di Algeri. Il ministro della Salute del paese ha detto che è possibile che l’incendio sia stato causato da un dispositivo anti-zanzare. L’incendio è tuttora in corso anche se è sotto controllo. Tre delle vittime sono morte per le ustioni, cinque di asfissia. Altri 11 neonati, 37 puerpere e 28 dipendenti dell’ospedale sono stati evacuati.