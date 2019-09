La sindaca di Roma Virginia Raggi ha sostituito altri quattro assessori

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha sostituito quattro assessori della sua giunta, in un grosso rimpasto motivato con la volontà di «imprimere un’accelerata decisiva per portare a compimento il programma politico sulla base del quale i cittadini ci hanno eletto». Lasciano il loro posto quattro assessori “tecnici”: Laura Baldassarre (assessora alla Persona), Flavia Marzano (Semplificazione), Rosalba Castiglione (Patrimonio) e Margherita Gatta (Lavori pubblici). Saranno sostituiti da Veronica Mammi (Persona), Veronica Vivarelli (Patrimonio) e Linda Meleo (Lavori Pubblici). Meleo era già assessora ai Trasporti, incarico che sarà ora occupato da Pietro Calabrese, mentre le deleghe alla Semplificazione passeranno alla sindaca Raggi. I tre nuovi assessori sono consiglieri e assessori municipali considerati molto vicini a Raggi, e di estrazione politica. Con le nomine di oggi sono tredici gli assessori della giunta di Virginia Raggi che hanno lasciato il loro incarico in questi tre anni.

Oggi avviamo una nuova fase politica che rafforzerà il lavoro della Giunta di Roma per la città. Dopo aver… Gepostet von Virginia Raggi am Montag, 23. September 2019