Il ministro dell’Istruzione ha invitato le scuole a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno allo sciopero per il clima

Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha annunciato su Facebook di aver firmato una circolare per invitare le scuole a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno allo sciopero per il clima, in programma in tutto il mondo per venerdì 27 settembre. Fioramonti ha scritto che le scuole potranno decidere in autonomia cosa fare, ma reputa la mobilitazione «fondamentale per numerosi aspetti». Lo sciopero previsto per venerdì è il terzo di questo tipo, dopo quelli dello scorso marzo e maggio.

