È morto Enzo Lotti, fondatore dell’azienda produttrice degli stuzzicadenti Samurai: aveva 87 anni

Il 21 settembre è morto a 87 anni Enzo Lotti, imprenditore che nel 1965 fondò insieme al fratello Giovanni la Sis, azienda nota soprattutto per aver creato il marchio di stuzzicadenti Samurai. L’azienda, che oggi si chiama Sisma, nacque a Mantova quando i due fratelli Lotti conobbero un commerciante giapponese di legno di betulla, materiale con cui iniziarono a fabbricare i loro stuzzicadenti. Oggi, invece, per i diversi prodotti dell’azienda viene usato legno di betulla, pino e bambù proveniente dalla Cina. Lotti è morto a a Borgo Trento, in provincia di Verona.