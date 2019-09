I sospettati dell’incendio di venerdì notte a Sarno, in provincia di Salerno, sono sei ragazzi, di cui cinque minorenni

Secondo i carabinieri di Nocera Inferiore, i responsabili dell’incendio di venerdì sera sul monte Saretto di Sarno, in provincia di Salerno, sono sei ragazzi del posto, di cui cinque minorenni, ha scritto Repubblica . La posizione dei ragazzi è esaminata in queste ore dal pm Angelo Frattini della procura del Tribunale dei Minorenni di Salerno, e dal pm Anna Chiara Fasano della procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Sempre secondo Repubblica, l’incendio sarebbe stato il risultato di uno scherzo sfuggito al controllo dei ragazzi.

