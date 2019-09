Sabato sera in Egitto ci sono state nuove manifestazioni contro il presidente Abdel Fattah al Sisi, dopo quelle del giorno precedente. Circa 200 persone hanno protestato nella città portuale di Suez, e diverse altre in piazza Tahrir al Cairo, la capitale egiziana. La polizia ha risposto usando gas lacrimogeno per disperdere la folla e ha arrestato decine di persone.

Nonostante le dimensioni ridotte, le manifestazioni hanno stupito analisti ed esperti, perché molto inusuali in un paese come l’Egitto, dove il dissenso è punito duramente dal governo.