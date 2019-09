Un uomo ha ucciso due persone in un locale di Lancaster, in South Carolina: è ancora ricercato

Un uomo ha sparato in un locale della città di Lancaster, in South Carolina (Stati Uniti). Due persone sono state uccise e almeno otto sono ferite: una si trova in gravi condizioni. L’attacco è avvenuto attorno alle 2.45 di notte ora locale (le 8.45 ora italiana), ha fatto sapere l’ufficio dello sceriffo di Lancaster: l’uomo che ha sparato è fuggito ed è ricercato dalla polizia.