In Giappone e negli Stati Uniti Twitter permetterà di nascondere le risposte di una conversazione

Twitter introdurrà una nuova funzione che permetterà agli utenti di nascondere le risposte ricevute durante una conversazione: è un ulteriore tentativo di dare maggiore controllo agli iscritti e di contenere il diffondersi dei messaggi d’odio online. Twitter aveva sperimentato la nuova funziona in Canada a inizio anno e ora la renderà disponibile negli Stati Uniti e in Giappone.

Finora si potevano solamente silenziare alcune parole chiave, così da non vederle più apparire nelle conversazioni, e silenziare o bloccare gli utenti; non era invece possibile gestire in altri modi i contenuti delle conversazioni. La nuova opzione consente all’autore del tweet che ha portato alla discussione di decidere quali debbano essere le risposte visibili agli altri utenti e quali nascondere; per farlo dovrà aprire il menu in alto a destra (quello che già permette di silenziare un utente) e scegliere “Nascondi risposta”. Gli altri utenti potranno leggere la risposta soltanto cliccando su un’icona che porta al tweet nascosto. Non è ancora chiaro quando la funzione sarà estesa ad altri paesi, compresa l’Italia.