Una persona è morta e cinque sono state ferite in una sparatoria a Washington D.C.

Giovedì notte c’è stata una sparatoria a Washington D.C., negli Stati Uniti, in cui una persona è morta e altre cinque sono state ferite. La sparatoria è avvenuta nel cortile di un edificio verso le 22 ora locale (le 4 del mattino in Italia), a circa 3 km dalla Casa Bianca. Al momento non c’è stato nessun arresto e non si conoscono i motivi della sparatoria, ha detto la polizia. Due dei feriti sarebbero in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita.

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2 — Chris G. Collison (@chriscollison) September 20, 2019