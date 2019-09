Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni seguono lo stato di salute della maggioranza di governo, con l’attacco di Alessandro Di Battista al Partito Democratico (difeso invece dal presidente del Consiglio Conte), e il rinvio del decreto ambientale per la mancanza di copertura finanziaria, altri si occupano dei gruppi parlamentari formati dal nuovo partito di Matteo Renzi, sul quale Repubblica intervista Romano Prodi. La Stampa e il Secolo XIX titolano sul salvataggio di banca Carige, Avvenire si preoccupa dei fondi per l’inclusione dei ragazzi disabili nella scuola, il Manifesto apre sull’inchiesta della procura di Milano sui riders, il Dubbio si occupa delle denunce per diffamazione presentate dal sindaco di Bibbiano, e il Fatto e la Verità seguono l’inchiesta nella quale è indagato il presidente della fondazione che ha organizzato gli incontri della Leopolda.