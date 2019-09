Celebripost

C’è parecchia “gente della moda”, tra le persone che valeva la pena fotografare questa settimana, come d’altronde accade ogni settembre, quando una dopo l’altra New York, Londra, Milano e Parigi si riempiono di modelle e ospiti famosi per le sfilate dei loro stilisti preferiti. A Milano c’erano le sorelle Bella e Gigi Hadid, la modella Winnie Harlow, la stilista Miuccia Prada e le attrici Regina King e Nicole Kidman, tra gli altri. A Londra troviamo Victoria Beckham, Naomi Campbell, Adut Akech e Pierce Brosnan. Mentre lo stilista Jean-Paul Gaultier era a una mostra dedicata a lui a Tokyo. Per finire: Virginia Raggi che lancia una monetina nella Fontana di Trevi, Zendaya con un gruppo di bambini e Brad Pitt, una parte della famiglia di Steven Tyler, e Ruth Negga alla prima di Ad Astra.