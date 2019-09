Domani sulla piattaforma Rousseau ci sarà un voto sul cosiddetto “patto civico per l’Umbria”

Domani, dalle 10 alle 19, gli iscritti del Movimento 5 Stelle potranno votare sulla piattaforma Rousseau per esprimere la loro opinione su un eventuale “patto” tra il Movimento 5 Stelle e altri partiti per le elezioni regionali in Umbria, che saranno il 27 ottobre. Il blog del M5S spiega che gli iscritti «saranno chiamati ad esprimersi sulla proposta fatta dal Capo Politico su un “patto civico per l’Umbria”, ovvero sulla possibilità di sostenere alle elezioni regionali in Umbria un candidato Presidente civico con il sostegno di altre forze politiche». Nel testo non viene mai nominato, ma il più probabile alleato del M5S è il Partito Democratico. Il quesito sottoposto agli iscritti sarà:

«Sei d’accordo con la proposta avanzata dal capo politico del “patto civico per l’Umbria”, sostenendo alle elezioni regionali un candidato presidente civico, con il sostegno di altre forze politiche?»