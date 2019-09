Bebe Vio ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto ai Mondiali paralimpici di scherma

Bebe Vio, schermitrice italiana di 22 anni, ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B ai Mondiali paralimpici che si stanno svolgendo a Cheongju, in Corea del Sud. È la sua terza medaglia d’oro ai Mondiali, dopo quelle del 2015 e del 2017, alle quali va aggiunta anche una medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi paralimpiche di Rio de Janeiro nel 2016. In finale, Vio ha battuto la cinese Xiao Rong 15 a 5.

