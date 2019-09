Il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump sarà Robert C. O’Brien

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che Robert C. O’Brien, avvocato e attuale responsabile per le crisi che coinvolgono ostaggi al Dipartimento di Stato, sarà il suo prossimo consigliere per la sicurezza nazionale. O’Brien sostituirà John Bolton, che Trump ha licenziato pochi giorni fa perché in disaccordo con molte sue prese di posizione (Bolton a sua volta aveva sostituito il generale Herbert Raymond McMaster, che invece aveva sostituito Michael Flynn).

O’Brien era stato nominato responsabile per le crisi che coinvolgono ostaggi nel maggio 2018, e secondo il New York Times da allora «ha impressionato il presidente col suo impegno per liberare cittadini americani detenuti da paesi come la Corea del Nord e la Turchia». Più di recente O’Brien ha lavorato al rilascio del rapper A$AP Rocky da un carcere svedese, dove ha passato quasi un mese per un’accusa di aggressione.

O’Brien ha lavorato come avvocato per buona parte della sua carriera: in passato aveva collaborato col governo ricoprendo vari ruoli minori sotto l’amministrazione di George W. Bush, e negli anni seguenti si era avvicinato alla corrente più moderata dei Repubblicani.