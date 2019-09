La Guardia Costiera russa ha sequestrato due imbarcazioni nordcoreane

Non sarebbe la prima volta che Russia e Corea del Nord litigano riguardo allo sfruttamento delle zone marine. La Corea del Nord ha sequestrato più volte imbarcazioni russe: a luglio era capitato con un peschereccio.

La Guardia Costiera russa ha detto di aver sequestrato due imbarcazioni nordcoreane e più di 80 persone che fanno parte dei loro equipaggi. Secondo la Russia le due navi stavano pescando illegalmente nella sua zona economica esclusiva – l’area marina vicina ad acque territoriali che solo un paese può sfruttare economicamente – e una delle due avrebbe condotto un «attacco armato» in cui tre agenti della Guardia Costiera sarebbero stati feriti. È successo nella zona di mare tra la penisola coreana, la Russia e il Giappone. Il ministero degli Esteri russo ha convocato l’ambasciatore della Corea del Nord e, secondo l’agenzia di stampa russa Interfax, le due navi sequestrate sono state portate nel porto di Nachodka, vicino a Vladivostok.

